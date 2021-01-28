Олег Александрович Третьяков в очередной раз проиграл в суде по иску к редакции Piter.TV

Главный редактор "Мойки78" не смог обжаловать решение Арбитражного суда, который ранее отказал Олегу Третьякову в праве на защиту деловой репутации.

Главный редактор портала "Мойка78" Олег Александрович Третьяков продолжает судиться с редакцией "ПитерТВ" и терпит второе подряд судебное поражение. Напомним, что поводом для недовольства "медиахулигана" стал материал нашей редакции о возможных накрутках трафика и блоке на негатив в СМИ медиаменеджера. Еще в январе 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал истцу в защите деловой репутации. Тогда в исковом заявлении к ООО "Медиа Платформа" Олег Александрович Третьяков оспаривал сразу 12 формулировок из статьи ПитерТВ. Однако редакции удалось доказать в суде корректность формулировок, после чего суд встал на сторону Piter.TV.

В понедельник, 30 мая, рассматривалась апелляционная жалоба Третьякова на решение суда, которым ему было отказано в иске. Апелляционный суд отказал Третьякову, подтвердил правоту журналистов нашей редакции и признал решение суда первой инстанции законным. Таким образом решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области фактически вступило в силу. Требования главреда "Мойки78" снять нашумевший материал с публикации и выплатить 1 млн рублей компенсации не будут удовлетворены.

Что же не устраивало Олега Третьякова в публикации Piter.TV? В первую очередь, разбор предполагаемой технологии "блока на негатив", когда серия негативных публикаций В СМИ об органах власти становится поводом для обсуждения финансирования данного медиа. Кроме того, медиаменеджера огорчило сравнение трафика и поисковых характеристик изданий "Фонтанка.ру" и "Мойка78" с констатацией лидерства "Фонтанки", замечание о несоответствии прямых переходов на сайт moika78.ru и уровня реального интереса к изданию, упоминание конфликта Олега Третьякова с вице-губернатором Игорем Албиным, перечисление потенциально "фейковых" и разоблаченных новостей "Мойки78".

В данный момент коридор возможностей для оспаривания судебных решений в пользу ПитерТВ для Олега Третьякова существенно снизился, впрочем, предсказать его дальнейшие действия не представляется возможным. Складывается впечатление, что еще после первого судебного поражения публичная активность Олега Третьякова, уличенного в применении спорных медиатехнологий, значительно снизилась. Агрегатор "Яндекс.Новости" в 2022 году не содержит упоминаний мероприятий с участием медиаменеджера, хотя в 2021 году Олег Третьяков появлялся в публичном поле регулярно. Проект "Теневой ЗакС", запущенный и раскрученный "Мойкой78" годом ранее, в котором Олег Третьяков принимал активное личное участие, также фактически исчез из повестки медиа.

Фото: Piter.TV