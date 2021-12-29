Суд отказал Олегу Третьякову в защите деловой репутации после публикации о накрутках трафика и блоке на негатив

Арбитражный суд отказал медиаменеджеру, главному редактору "Мойки78" в требованиях, выдвинутых против редакции "ПитерТВ". Истец требовал снять с публикации статью о его возможном конфликте с губернатором Александром Дрозденко и выплатить компенсацию в 1 млн рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иск медиаменеджера Олега Третьякова к ООО "Медиа Платформа" (учредитель редакции "ПитерТВ"). Судебное разбирательство, которое продлилось более года, закончилось отказом в удовлетворении требований истца о защите деловой репутации. Такое решение Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял во вторник, 25 января. Напомним, что главный редактор электронного СМИ "Мойка 78" требовал удалить из открытого доступа публикацию "Предвыборные аномалии Олега Третьякова. Зачем "Мойка 78" устремилась в Ленобласть?" и выплатить 1 миллион рублей компенсации.

Этот материал был опубликован на портале Piter.TV весной 2019 года. Журналисты, опираясь на показания собеседников, близких к Правительству Ленинградской области и губернатору Александру Дрозденко, сообщили о возможном информационном давлении медиаменеджера на региональных чиновников с целью получения выгоды. Якобы Олег Третьяков и "Мойка78" рассчитывали на получение оплаты за "блок на негатив", который подразумевал запрет на публикацию негативных материалов о деятельности губернатора Александра Дрозденко.

Так, накануне старта предвыборной губернаторской кампании, на страницах "Мойки78" появился тематический раздел новостей Ленинградской области, в которых регулярно публиковались негативные сведения о губернаторе и его медиаокружении. Некоторые из этих материалов впоследствии будут признаны фейками и сняты со страниц "Мойки78". В это же время трафик издания Олега Третьякова аномально вырос, хотя, по мнению журналистов, больше напоминал накрутки посещаемости с целью роста в рейтинге региональных медиа. Время от времени тон публикаций "Мойки78" об Александре Дрозденко менялся с негативного на позитивный: источники предположили, что в это время Олег Третьяков вел переговоры о финансировании с людьми из медиаблока губернатора.

Материал PiterTV об информационной войне в регионе процитировали крупнейшие онлайн-издания Ленобласти. И только спустя полтора года после публикации Олег Третьяков подал иск о защите чести и деловой репутации в адрес ООО "Медиа Платформа". Загадочным образом, к этому моменту все упоминания расследования "ПитерТВ" исчезли со страниц областных СМИ, а сам медиаменеджер, по данным 47news, все-таки получил контракт от Правительства Ленинградской области.

В исковом заявлении к ООО "Медиа Платформа" Олег Александрович Третьяков оспаривал сразу 12 формулировок из статьи ПитерТВ. В частности, сравнение трафика и поисковых характеристик изданий "Фонтанка.ру" и "Мойка78" с констатацией лидерства "Фонтанки", замечание о несоответствии прямых переходов на сайт moika78.ru и уровня реального интереса к изданию, упоминание мема "поМойка78" и конфликта Олега Третьякова с вице-губернатором Игорем Албиным. Истца расстроили цитаты "Сразу два источника, знакомых с ситуацией, сообщили Piter.TV - в начале года Олег Третьяков пытался "договориться" с местной властью" и "Олег и его товарищи предлагали руководству области дружбу, основанную на финансовом партнерстве. То есть, платить за хорошие материалы". Отдельной претензии удостоилась характеристика "фейк" к новости про пикет в Кудрово, несмотря на то, что сама редакция "Мойки" в 2019 году признала сообщение недостоверным и принесла извинения читателям.

Сначала дело по иску о защите деловой репутации рассматривалось во Фрунзенском районном суде. Однако уже 27 января 2021 года суд поддержал ходатайство "Медиа Платформа" о передаче дела в арбитражный суд. В течение года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области знакомился с доказательной базой "ПитерТВ" о возможных накрутках трафика на сайте "Мойка78", о возможном медийном давлении на региональное правительство, в суд по запросу Олега Третьякова даже вызывали Игоря Албина, негативные отзывы которого о деятельности медиаменеджера приводились в статье. По итогам серии заседаний суд встал на сторону журналистов "ПитерТВ" и отказал Олегу Третьякову в его требованиях.

Канал Piter.TV считает решение суда справедливым, а методы информационного рейдерства, включая "блок на негатив", недопустимой и опасной практикой для средств массовой информации нашего времени.

