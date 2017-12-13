СМИ подсчитали число обезглавленных памятников в Петербурге за последний год

В Петербурге продолжается волна ЧП с "памятниками без голов". В этой ситуации решили разобраться журналисты Мойки78.

Издание Мойка78 публикует любопытную инфографику. СМИ собрало на одной карте все памятники Петербурга, которые в прямом смысле слова "потеряли головы". Поводом для этого стало ЧП с путтиком на Малой Морской улице. Мальчик-ангелок недавно лишился головы. Пока что непонятно, идет ли речь о действиях вандалов или естественном разрушении объекта. Общественники отмечают, что скульптура украшала исторический дом на пересечении Гороховой и Малой Морской.

Мойка78 также напомнила о последних похожих случаях. В число "братьев по несчастью" мальчика-путти вошли частично или полностью разрушенные скульптуры и горельефы на Большой Пушкарской, Садовой и Лахтинской улицах. Журналисты шутят, что в городе как будто появилась банда "охотников за головами" памятников. А эксперты и градозащитники переживают, что полиция не торопится искать виновников подобных ЧП. Как, впрочем, КГИОП не всегда спешит восстанавливать поврежденные скульптурные композиции.

Фото: Мойка78