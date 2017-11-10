Ольга Бузова расплакалась на интервью после сольника

Piter.tv подготовил сюжет об одном из самых ожидаемых концертов осени - первом сольном концерте Ольги Бузовой.

Недавно в клубе “A2 Green Concert” состоялся первый сольный концерт певицы и шоу-дивы Ольги Бузовой. Звезде удалось собрать практически полный зал, а фанаты громким хором подпевали каждой композиции. Музыкальную программу исполнительница назвала в честь своего альбома и первого выпущенного трека: "Под звуки поцелуев".

“Я до сих пор не до конца понимаю, что произошло. Меня переполняют эмоции...Мамочка, конечно же, первая пришла в гримерку. Она просто смотрела на меня и не могла ничего сказать. Папа тоже был со мной, как и мои друзья - мои одноклассники, все мои люди...У меня нет слов”, - делится эмоциями Ольга Бузова.

Толпа еще долго скандировала имя Ольги Бузовой, заставляя певицу улыбаться и благодарить “своих людей”, ради которых певица эксклюзивно впервые со сцены исполнила песню собственного сочинения

“Я очень люблю Питер. Я счастлива, хотя я очень нервничала, у меня дрожали коленки, пересыхало во рту. Я боялась, что не успею переодеться между блоками, но стоило мне только выйти на сцену и увидеть глаза людей, как горят их сердца, их плакаты - это дорогого стоит", - расчувствовалась певица.

В настоящее время именно в поддержке поклонников и уходе в творчество Ольга Бузова видит смысл своей жизни. Посетить концерт своей землячки в Петербурге пришли не только жители города, но и гости из столицы и даже иностранцы. Напомним, что Piter.tv удалось поговорить с фанатом звезды, прилетевшим из Китая.

"Творчество меня вылечило. Благодаря такой поддержке я почувствовала, что я нужна людям. Сегодня особенный день и я рада, что все произошло без единой помарки. Все, что задумала, все, что запланировала, все, что мы репетировали. Вся моя большая команда не спала несколько месяцев. Мы хотели сделать что-то новое, особенное. Я хотела удивить публику, моего зрителя и все получилось”, - радуется исполнительница.

Видео: Piter.TV

Леся Сапожникова, Дарья Молчанова

Фото: Илья Ремезов