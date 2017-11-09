"ДОМ-2" и Ольга Бузова набирают популярность в Китае

На концерте певицы и телеведущей корреспонденты Piter.TV встретили интересного фаната. Мужчина прилетел из Китая, чтобы послушать любимую исполнительницу.

На первом сольном концерте Ольги Бузовой можно было встретить самых разных почитателей ее творчества, песни девушки здесь одинаково пели как взрослые мужчины, так и совсем юные подростки.

Один из молодых людей оказался жителем Китая, который специально приехал на первый сольный концерт Ольги. Он признался нашему каналу, что в самом начале, когда он случайно нашел Бузову в Инстаграме, она ему совершенно не понравилась. Но когда молодой человек внимательно послушал ее песни, был очарован исполнительницой.

Китаец считает, что хиты Ольги - это особый жанр русской развлекательной песни, которая очень хорошо будет развиваться. Оказывается, в Китае давненько слышали про "ДОМ-2", и сейчас весьма интересуются подобным проектом:

Сейчас у нас снова начали узнавать о нем. Мне это интересно. Я участвовать пока не собираюсь, но смотреть и интересоваться продолжу.

Житель Китая также описал образ мужчины, которого лично он видит с Бузовой. Спортсменов и звезд шоу-бизнеса в это число он включать не стал. По словам молодого человека, такая умница и красавица должна быть только с мудрым и богатым человеком.

Ольга красивая и сексуальная девушка. Ей подойдет очень умный предприниматель или кто-то из культурной отрасли.

Видео: Piter.TV

Леся Сапожникова, Дарья Молчанова, Илья Ремезов