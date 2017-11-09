"ДОМ-2" и Ольга Бузова набирают популярность в Китае

На первом сольном концерте Ольги Бузовой можно было встретить самых разных почитателей ее творчества, песни девушки здесь одинаково пели как взрослые мужчины, так и совсем юные подростки.
Один из молодых людей оказался жителем Китая, который специально приехал на первый сольный концерт Ольги. Он признался нашему каналу, что в самом начале, когда он случайно нашел Бузову в Инстаграме, она ему совершенно не понравилась. Но когда молодой человек внимательно послушал ее песни, был очарован исполнительницой.
Китаец считает, что хиты Ольги - это особый жанр русской развлекательной песни, которая очень хорошо будет развиваться. Оказывается, в Китае давненько слышали про "ДОМ-2", и сейчас весьма интересуются подобным проектом:
Сейчас у нас снова начали узнавать о нем. Мне это интересно. Я участвовать пока не собираюсь, но смотреть и интересоваться продолжу.
Житель Китая также описал образ мужчины, которого лично он видит с Бузовой. Спортсменов и звезд шоу-бизнеса в это число он включать не стал. По словам молодого человека, такая умница и красавица должна быть только с мудрым и богатым человеком.
Ольга красивая и сексуальная девушка. Ей подойдет очень умный предприниматель или кто-то из культурной отрасли.
Видео: Piter.TV
Леся Сапожникова, Дарья Молчанова, Илья Ремезов
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