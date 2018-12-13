Концерт SHORTPARIS

В А2 выступят SHORTPARIS с сольным концертом.

Вечером 23 мая арт-поп группа страны и Петербурга, выступит с сольным концертом в клубе А2. SHORTPARIS уже зарекомендовали себя как самое необычное явление российской независимой музыки, как по мнению музыкальны критиков, так и по мнению самих слушателей.

Выступая, как правило, на неподготовленных концертных площадках, и ставя под сомнение систему клубных концертов, коллектив вызывает интерес к каждому своему появлению на публике, поэтому грядущий лайв группы в "Авроре" можно назвать эксклюзивным событием такого формата.

Адрес: Медиков проспект 3,

Возрастное ограничение: 12+

Цена билета: от 1000 рублей

Фото: ВК / SHORTPARIS