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Концерт SHORTPARIS
Вчера, 19:00
542
Rybka123

Концерт SHORTPARIS

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В А2 выступят SHORTPARIS с сольным концертом.

Вечером 23 мая арт-поп группа страны и Петербурга, выступит с сольным концертом в клубе А2. SHORTPARIS уже зарекомендовали себя как самое необычное явление российской независимой музыки, как по мнению музыкальны критиков, так и по мнению самих слушателей.

Выступая, как правило, на неподготовленных концертных площадках, и ставя под сомнение систему клубных концертов, коллектив вызывает интерес к каждому своему появлению на публике, поэтому грядущий лайв группы в "Авроре" можно назвать эксклюзивным событием такого формата.

Адрес: Медиков проспект 3, 

Возрастное ограничение: 12+

Цена билета: от 1000  рублей

Фото: ВК / SHORTPARIS 

Теги: a2 concert green, shortparis, сольный концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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