Эксклюзивное видео от Piter.TV: Ольга Бузова спела новую песню в Питере

Вчера, в клубе А2 состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой. Корреспонденты Piter.TV не могли пропустить такое событие и узнали, какие сюрпризы Ольга привезла в Петербург.

На питерской сцене Оля исполнила несколько новых песен, эксклюзивно для своего родного города. Оказывается, по плану, одна из новых композиций «Мои люди», которая только вчера вечером появилась в iTunes, должна впервые прозвучать сегодня в Москве, но телеведущая и по совместительству певица, не удержалась, и, все же, спела новый трек для любимой Северной столицы:

Хочу сказать одно, Санкт-Петербург – мой родной город, и я безумно счастлива, что свой тур гастрольный я начала именно здесь, на своей родной земле. Я ощущала свою поддержку каждую секунду, мне кажется, я просто могла стоять, а ребята бы пели все мои песни! Они знали даже те слова песни, которая появилась часть назад в iTunes! Я не знаю, конечно, как это возможно. Мои люди всегда со мной! Ольга Бузова

Ольга рассказала нашим журналистам, что, не смотря на то, что она и ее команда готовили шоу несколько месяцев, на концерте было много импровизации, потому что телеведущей никак не хотелось уходить со сцены. Из-за этого, не дождавшись завтрашнего дня, смотря на искреннюю радость фанатов, Оля спела для Питера свой самый новый трек «Мои люди». Это был настоящий экспромт! Девушка собиралась исполнять ее в совершенно другом образе и наряде, но под рукой оказалась аранжировка и, в итоге, петербуржцы вживую услышали ее первыми:

Я хотела, чтобы песня была про моих людей. Поскольку я давно уже за собой застолбила #моилюдивсегдасомной ! Этого не делал еще ни один артист, ни один артист не посвящал песню своим поклонникам. Я постоянно пишу об этом, и мне хотелось сделать такой подарок моим людям. Чтобы каждый человек на планете, потому что мои поклонники - не только в России, куда бы я не приезжала, там есть люди, которые любят меня и поддерживают! Любят мое творчество, следят за ним не первый год. Мои люди! Это песня не моя, она ваша, я дарю ее вам!

Перед тем, как пропеть пару строк «Мои люди всегда со мной» перед объективом нашей телекамеры, Ольга объяснят, что эта песня действительно для нее особенная, и в ней есть слова из ее жизни:

Тонны сплетен и негатива, замкнутый круг, так много встреч мимолетных и фальшивых подруг! В общем, мне кажется, что это знакомо каждой девочке. Столько раз меня предавали, предавали и предают… Только благодаря любви моей семьи, друзей и только благодаря любви моих людей - я нахожу в себе силы двигаться дальше.

Ждите большой репортаж с первого сольного концерта Ольги Бузовой от Piter.TV.

Видео: Piter.TV

Леся Сапожникова, Дарья Молчанова, Илья Ремезов