Американцы поддержали музыкальное творчество Бузовой

Англоязычный вариант одного из хита под названием «Мало половин» Ольги Бузовой, покоряет США.

Иностранные журналисты из издания «Popart», отметили что у музыкальной композиция Ольги Бузовой, «Not Enough For Me», есть все шансы получить такой же результат как новой песни Тейлор Свифт.

Это тот случай, когда русская музыка постепенно начинает преобладать мировым звучанием»- пишет издание «Popart».Певица выложила пост в одной социально сети, где благодарит зарубежных критиков о хорошие оценки своего музыкального творчества.

Напоминаем, что в российском шоу-бизнесе мало кто поддерживает начинающую карьеру певицы. Однако фанаты Бузовой верят в ее талант и ждут с нетерпением новых хитов.



Фото: Instagram/buzova86

