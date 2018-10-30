Ольга Бузова не взяла цветы от Лебедева

Он приехал на Казанский вокзал с огромным букетом, чтобы все объяснить Ольге.

Победитель шоу "Замуж за Бузову" хочет вернуть телеведущую и объяснить ей всю сложившуюся ситуацию. Он приехал встретить ее на Казанский вокзал, однако, Ольга просто прошла мимо. Об этом сообщают российские СМИ.

Финальная серия была показана всего несколько недель назад, но после этого уже произошла масса событий: Ольга узнала об обмане Лебедева и призналась, что ее сердце вновь разбито. Денис Лебедев уже устраивал флешмоб в социальных сетях, где просил поклонников просил писать посты, посвященные их воссоединению с Бузовой, позже он записал романтическую балладу, но все это не могло. Тогда он приехал на Казанский вокзал с огромным букетом, чтобы все объяснить Ольге. Телеведущая не стала с ним разговаривать.

Моя любимая меня сегодня продинамила, конечно. Приехал на Казанский, но ничего, отвезу цветы домой. Денис Лебедев

Ольга Бузова от комментариев отказывается. А вот Лебедев уверен, что добьется прощения звезды.

Ранее на Piter.TV: Отвергнутый "жених" Бузовой Коробков хотел искренне на ней жениться.

Фото: lebedevdenis.ru/ Instagram

Видео: Instagram / buzova86