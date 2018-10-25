Отвергнутый "жених" Бузовой Коробков хотел искренне на ней жениться

Но он не дошел до финала шоу "Замуж за Бузову".

Один из отвергнутых участников "Замуж за Бузову" заявил, что он бы уже сделал настоящее предложение руки и сердца телеведущей, если бы дошел до финала. Однако, как многим известно, Ольга Бузова выбрала сыровара Дениса Лебедева. Об этом сообщают российские СМИ.

Однако, Ольга Бузова после вскрывшихся компрометирующих подробностей о личной жизни своего избранника, порвала с ним все отношения.

Валентин Коробков, которого Ольга отвергла ранее, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, рассказал, что он бы уже сделал ведущей предложение. Также он очень жалеет, что после свидания на яхте отпустил Ольгу к Лебедеву.

34-летнего Коробкова выгнали из проекта за драку, тем не менее он прошел сотни километров, чтобы увидеть снова Ольгу Бузову. Только вот звезда его снова отправила домой, так как все мысли ее уже были о Лебедеве. Позже ведущая извинилась за свой поступок на проекте "Замуж за Бузову".

Скриншоты и фото: valentin_korobkov/ Instagram

Видео: Instagram / buzova86