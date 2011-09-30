Октябрьский районный суд арестовал начальника полиции, который продавал конфиденциальную информацию

Слуга закона занимался продажей личных данных и сведений, составляющих гостайну.

Как гласит информация объединенной пресс-службы судов Петербурга, подозреваемый в коррупции начальник 3-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России был задержан 12-го сентября. На суде ему предъявили обвинения в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, в распространении конфиденциальных данных, в преступном сговоре, а также в систематическом получении взяток.

Следствием установлено, что подсудимый неоднократно прямо на рабочем месте получал не менее 1 млн рублей в качестве взятки за раскрытие того или иного рода конфиденциальных сведений. Свою вину начальник полиции не признает. Его арест продлится до 11-го ноября текущего года.

Ранее мы сообщали об аресте мужчины, который пытался передать взятку полиции в размере 2,3 млн рублей.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга