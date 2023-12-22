На Октябрьской набережной горел автомобиль "Газель"

В автомобиле "Газель" обгорел моторный отсек. Пожар удалось потушить за 15 минут.

Сегодня, 13 мая, в Невском районе произошел пожар. На Октябрьской набережной у дома №124, корпус 6, полыхал автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:19. Тушить пламя прибыли две единицы техники и 10 спасателей.

В автомобиле "Газель" обгорел моторный отсек. Пожар удалось потушить за 15 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv