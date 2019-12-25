Октябрь в Петербурге стал самым теплым за сто лет

Ожидается, что ноябрь тоже побьет тепловой рекорд.

В Петербурге октябрь текущего 2020 года стал самым теплым за последние сто лет, сообщил на своей странице в соцсети ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Отмечается, что температура в этом месяце достигла +9,1 градуса. Средняя температура побила рекорд на 3,3 градуса. Последний раз такие показатели были в 1909 году, когда средняя температура которого составила +9,2 градуса. А лидером стал октябрь 1775 года, тогда температура достигла +9,3 градуса.

По прогнозу, ноябрь тоже побьет тепловой рекорд на три градуса.

Ранее мы писали, что густой туман накрыл Петербург и Ленобласть утром 1 ноября.

Фото: Piter.TV