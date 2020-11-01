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Густой туман накрыл Петербург и Ленобласть утром 1 ноября

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Пелена опустилась на регион глубокой ночью.

В ночь с субботы на воскресенье, 1 ноября, на город опустился густой туман. Накануне о погодных изменениях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Петербуржцы поделились видеозаписью густой дымки с редакцией Piter.TV. Горожане также опубликовали виды из своего окна в соцсетях. В некоторых районах видимость составила менее 100 метров. Во время такой погоды необходимо быть внимательными на дорогах. 

Будто Сайлент-Хилл

отметили в комментариях жители Петербурга.

Ранее мы писали, что МЧС предупредили петербуржцев об усилении ветра 2 ноября.

Видео: Piter.TV

Теги: густой туман, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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