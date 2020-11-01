Густой туман накрыл Петербург и Ленобласть утром 1 ноября

В ночь с субботы на воскресенье, 1 ноября, на город опустился густой туман. Накануне о погодных изменениях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Петербуржцы поделились видеозаписью густой дымки с редакцией Piter.TV. Горожане также опубликовали виды из своего окна в соцсетях. В некоторых районах видимость составила менее 100 метров. Во время такой погоды необходимо быть внимательными на дорогах.
Будто Сайлент-Хилл
отметили в комментариях жители Петербурга.
Ранее мы писали, что МЧС предупредили петербуржцев об усилении ветра 2 ноября.
Видео: Piter.TV
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