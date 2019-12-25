МЧС предупредили петербуржцев об усилении ветра 2 ноября

Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

В понедельник, 2 ноября, в Петербурге ожидается усиление ветра, сообщило главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западного УГМС", порывы ветра достигнут до 15 м/с. Напомним, что по шкале Бофорта, такие порывы считаются крепкими. При них качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно. Спасатели напоминают о технике безопасности и призывают быть предельно внимательными и осторожными.

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