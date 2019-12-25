Октябрь стал вторым месяцем 2020 года в Петербурге по числу смертей

Данные представили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Стало известно, сколько человек погибло в Петербурге за октябрь 2020 года. Месяц стал вторым в 2020 году в городе по числу смертей: за октябрь зарегистрирована 6 561 смерть. Больше было только в июне 2020 года – более семи тысяч человек. Данные представили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Месяц октябрь стал рекордным и в сравнении с данными прошлого – в 2019-м году за этот месяц погибли 5 159 человек, а в 2018-м году в октябре умерли 5 333 человека, в то время как в 2017-м – 5 185 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом. Официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что тяжёлая ситуация с COVID-19 наблюдается ещё в нескольких странах.

Фото: Piter.tv