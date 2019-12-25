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Окружное управление маттехснабжения МВД планирует прибрести 36 ГАЗелей
Сегодня, 16:15
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OlegLN

Окружное управление маттехснабжения МВД планирует прибрести 36 ГАЗелей

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На покупку предполагается потратить почти 51 миллион рублей.

Северо-Западное управление материально-технического снабжения МВД России планирует приобрести 36 автомобилей "ГАЗель" или машин, равноценных им по характеристикам. Ведомство разместило соответствующую закупку.

Речь идет о двадцати автобусах и 16 машинах для перевозки людей. На это в рамках государственного оборонного заказа выделено 50,8 миллиона рублей.

Заявки от дилеров, которые хотят участвовать в электронном аукционе, где будет определен поставщик техники, снабженцы принимают до 13 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, это управление планирует также купить 3 грузовика и столько же самосвалов.

Фото: mvd.ru

 

Теги: газели, мвд, покупка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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