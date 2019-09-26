Окрепших медвежат-сирот вернули в леса Ленобласти

Медвежат нашли в Бокситогорском районе Ленобласти в мёрзлой берлоге в феврале 2020 года.

В Бокситогорском районе Ленинградской области на волю выпустили медвежат. Балу, Буян и Боня недавно вернулись из Центра спасения медвежат-сирот, который находится Тверской области. Видео опубликовал Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Медвежат нашли в Бокситогорском районе Ленобласти в мёрзлой берлоге в феврале 2020 года. Медведицу, видимо, спугнули лесорубы. Сейчас Балу, Буян и Боня подросли и могут справиться со всем самостоятельно.

Правительство 47 региона выразило благодарность Центру спасения медвежат-сирот.

В мае медведица с тремя медвежатами выбежали из леса на дорогу под Петербургом.

Видео: Telegram/ Админка Ленобласти