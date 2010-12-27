Около ж/д станции "Мурино" задержали группу молодых людей, которые пытались сбыть наркотики

Неизвестный оставил для молодых людей закладку около железнодорожных путей станции "Мурино" Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего парня и 16-летней девушки. Их подозревают в попытке сбыть наркотические вещества. Об этом сообщила пресс-служба северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, парень и его знакомая договорились с незнакомым человеком в мессенджере о сбыте наркотического вещества. Неизвестный оставил для молодых людей закладку около железнодорожных путей станции "Мурино" Санкт-Петербурга.

Полицейские задержали парня и девушку сразу после того, как они забрали наркотики. Молодые люди сознались в содеянном.

Ранее петербуржец принес в СИЗО кроссовки с наркотиками .