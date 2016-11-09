Около трети россиян считают, что начать копить на пенсию надо до 25 лет

Около трети (30 процентов) граждан России считают, что начинать копить на собственную пенсию нужно в возрасте до 25 лет. Еще 25 процентов сказали о том, что начинать копить нужно периоде с 25-35 лет. Соответствующее заявление сделали сотрудники Аналитического центра ВЦИОМ по результатам проведенного социологического опроса, опубликованного на его официальном сайте. Ещё 14 процентов полагают, что вести накопления нужно с 36-45 лет, а 20 процентов населения вообще затруднились ответить на этот вопрос.

Эксперты установили, что из тех людей, которые еще не достигли пенсионного возраста, 17 процентов уверены в том, что им хватит той пенсии, которую они будут получать, для нормальной жизни. Еще 76 процентов респондентов убеждены, что пенсии им не хватит. Почти треть (30%) респондентов заявили, что начинать копить на пенсию нужно до 25 лет, 25% считают, что нужно начать это делать в 25-35 лет.

Сегодня доминирует мнение о том, что нужно начинать задумываться о будущей пенсии уже в начале трудовой биографии, но это вовсе не означает, что раннее рациональное накопление стало социальной нормой. Пока это в большей степени норма дискурсивная, поскольку институциональные каналы превращения этих намерений в устойчивые пенсионные доходы в практике не закреплены. председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов в комментарии "РИА Новостям"

Известно, телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по всей территории страны 5 сентября 2025 года. В нем учитывались ответы 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Фото: Piter.tv