Видео: около стройплощадки на Парнасе произошел пожар

Потушить огонь своими силами не удалось.

Днем около строительной площадки на Парнасе произошел пожар. Об этом сообщила читательница Piter.TV. Она засняла инцидент на видео.

Пожар случился у дома №17 корпус 2 по Заречной улице около 14 часов. В огне оказались либо биотуалеты, либо места для проживания. Рабочие пытались потушить пламя своими силами, однако им этого не удалось. На место прибыли спасатели. В течение часа местные жители чувствовали запах дыма.

В конце мая на улице Космонавтов загорелись гаражи. В результате пожара погибли три человека.

Фото: Piter.TV