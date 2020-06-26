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Видео: около стройплощадки на Парнасе произошел пожар

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Потушить огонь своими силами не удалось.

Днем около строительной площадки на Парнасе произошел пожар. Об этом сообщила читательница Piter.TV. Она засняла инцидент на видео. 

Пожар случился у дома №17 корпус 2 по Заречной улице около 14 часов. В огне оказались либо биотуалеты, либо места для проживания. Рабочие пытались потушить пламя своими силами, однако им этого не удалось. На место прибыли спасатели. В течение часа местные жители чувствовали запах дыма. 

В конце мая на улице Космонавтов загорелись гаражи. В результате пожара погибли три человека.

Фото: Piter.TV

Теги: парнас, пожар, стройплощадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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