Около станции метро "Василеостровская" и в парке 300-летия появятся пункты вакцинации

На следующей неделе также будут открыты новые пункты вакцинации в пяти торговых центрах.

В Петербурге около станции метро "Василеостровская" и в парке 300-летия появятся мобильные пункты вакцинации в виде шатров. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Еще несколько пунктов вакцинации появятся в пяти торговых центрах, которые будут доступны для петербуржцев уже на следующей неделе. Лисовец заявил, что комздрав уже ведет переговоры с администрациями комплексов.

В настоящее время сотрудники комитета продумывают варианты, чтобы в городе с каждым днем увеличивалось число привитых горожан. Для этого власти Петербурга готовы даже обучить медиков (кардиологов, неврологов, стоматологов и других), чтобы те в свою очередь смогли допускать/не допускать людей до вакцинации.

В Петербурге ежедневно увеличивается число привитых горожан. Так, от коронавируса уже вакцинировались более миллиона петербуржцев. Первично привились от COVID-19 порядка 1 020 031 человек, из них 741 456 петербуржцев полностью закончили цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv