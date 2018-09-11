Около метро "Международная" начался сбор подписей против пенсионной реформы

Во вторник, 11 сентяря, волонтеры вновь вышли для того, чтобы собрать подписи против повышения пенсонного возраста. Об этом сообщает корреспондент Pirer.TV.
Сбор провоит движение "Суть времени"
отмечает корреспондент
На кадрах видно, что к стойке подходят люди разных возрастов. Волонтеры просят записать имя, фамилию, адрес регистрации и телефон.
Аналогичные пункты по сбору подписей действовали около других станций метрополитена. Очевидцы сообщают, что уже третий день около "Девяткино" стоят волонтеры.
Ранее мы сообщали о том, что Петербургский суд арестовал на 13 суток активистку с 3-й группой инвалидности.