Викторию Бойкову задержали на акции против пенсионной реформы, которая проходила 9 сентября на площади Ленина.

Петербургский суд арестовал на 13 суток активистку с 3-й группой инвалидности. Об этом сообщило "Эхо Москвы".

Викторию Бойкову задержали на акции против пенсионной реформы, которая проходила 9 сентября на площади Ленина. Сначала девушку направили в спецприемник, а затем из-за состояния здоровья поместили в больницу. Общественный защитник активистки отмечает, что петербурженку несколько раз возили туда-обратно.

На данный момент на арест девушки подана апелляция, которую рассмотрят 13-го сентября.

Напомним, что , что во время несогласованный митинг против пенсионной реформы посетило около 1200 человек. По данным СМИ в тот день полиция задержала около 400-500 человек, среди которых были пенсионеры, молодые девушки и несовершеннолетние.