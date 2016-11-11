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Около метро "Лесная" на автобус с пассажирами упали провода
Сегодня, 20:36
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IRINA_CHALKINA
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Около метро "Лесная" на автобус с пассажирами упали провода

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К счастью, ни кто не пострадал.

Во вторник, 13 ноября, около метро "Лесная" на автобус с пассажирами упали провода. Очевидц сообщают, что никто не пострадал. 

 Обрыв проводов, они упали на 60 автобус, их вроде оттащить пытались.  И ещё троллейбус с автономным ходом стоит и не может поехать то ли из-за обрыва, то ли потому что просто сел и никуда больше не поедет

сообщает очевидец

Помимо этого, автовладельцы сообщают, что на место образовалась километровая пробка. 

Мда....стоим на мосту в автобусе...не выйти и не проехать

жалуются петербуржцы

На месте ожидают сотружникиов ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Парашютной и Репищевой машина вылетела на тротуар

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: дтп автобус , дтп около метро лесная , дтп упали провода , пробки петербург
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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