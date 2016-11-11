Во вторник, 13 ноября, около метро "Лесная" на автобус с пассажирами упали провода. Очевидц сообщают, что никто не пострадал.
Обрыв проводов, они упали на 60 автобус, их вроде оттащить пытались. И ещё троллейбус с автономным ходом стоит и не может поехать то ли из-за обрыва, то ли потому что просто сел и никуда больше не поедет
сообщает очевидец
Помимо этого, автовладельцы сообщают, что на место образовалась километровая пробка.
Мда....стоим на мосту в автобусе...не выйти и не проехать
жалуются петербуржцы
На месте ожидают сотружникиов ДПС.
Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Парашютной и Репищевой машина вылетела на тротуар
Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк