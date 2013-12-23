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Около метро "Купчино" в результате ДТП вспыхнул "Туарег"

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Кроссовер тушили целых 20 минут. Моторный отсек машины полностью сгорел. 

Сегодня днем, 17 декабря, около метро "Купчино" столкнулись несколько машин. Массовое ДТП произошло на Витебском проспекте. 

Одним из участников аварии стал "Туарег". От удара автомобиль вспыхнул, сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Кроссовер тушили целых 20 минут. Моторный отсек машины полностью сгорел. 

Ранее на Piter.tv:  стало известно, что в ДТП с автобусом на Стачек пострадал пассажир.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: витебский проспект, купчино, массовое дтп, столкнулись машины, туарег горел
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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