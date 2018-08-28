Во время ДТП у Исаакиевского собора машина перевернулась на бок

"Перевертыша" смогли поднять только с помощью крана.

Около Исаакиевского собора и ресторана "Счастье", на пересечении Воскресенского проспекта и Малой Морской во вторник утром произошло ДТП. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На перекрестке столкнулись "Газель" и грузовая машина "Iveco Daily". Во время столкновения одна из машин упала на бок. С водителем "Газели" все в порядке, но, по его словам, второго участника ДТП увезли на "Скорой". Перевернутую машину пришлось поднимать с помощью крана.

Ранее на Ленинском таксист въехал в машину аварийной службы.

Фото и видео: Piter.TV