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На Ленинском таксист въехал в машину аварийной службы
Сегодня, 7:47
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lesjasap
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На Ленинском таксист въехал в машину аварийной службы

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две иномарки не поделили полосу и в результате произошла авария.

В Кировском районе Петербурга в ночь на 28 августа произошла массовая авария. Столкнулся водитель машины такси с автомобилем аварийной службы. Инцидент произошел около половины второго утра около 104 дома по Ленинскому проспекту. Как отмечают очевидцы событий, виновником аварии является таксист: он не смог разминуться на проезжей части с другим таксистом. В результате его транспортное средство повело на большегруз.

На место были вызваны экстренные службы. Сведений о пострадавших нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей ДТП Новости СПб

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