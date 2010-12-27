На Ленинском таксист въехал в машину аварийной службы

две иномарки не поделили полосу и в результате произошла авария.

В Кировском районе Петербурга в ночь на 28 августа произошла массовая авария. Столкнулся водитель машины такси с автомобилем аварийной службы. Инцидент произошел около половины второго утра около 104 дома по Ленинскому проспекту. Как отмечают очевидцы событий, виновником аварии является таксист: он не смог разминуться на проезжей части с другим таксистом. В результате его транспортное средство повело на большегруз.

На место были вызваны экстренные службы. Сведений о пострадавших нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб