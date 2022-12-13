Около гаража на Руставели нашли труп мужчины

Там же нашли одного пострадавшего.

Накануне, 7 января, в Калининском районе около гаражного кооператива №32 нашли труп мужчины. По словам охранника площадки, была перестрелка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тело жителя Пермского края нашли на улице Руставели у дома № 15. Отметим, что на месте преступления нашли и председателя гаражного кооператива. У него было пулевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт. Стрелявший имел гараж в кооперативе, но не оплачивал членский взнос. Он должен был передать гараж в правление кооператива (по решению суда).

В 17:35 он зашел на территорию гаражного кооператива и из-за неприязненных личных отношений выстрелил из ружья ИЖ-81953097 в председателя, а затем себе в шею. Пресс-служба ГУ МВД по региону

Возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv