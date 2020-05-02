Около деревни Куровицы разгорелась трава

На место пришлось вызывать сотрудников МЧС.

В ночь на субботу, 2 мая, проезжающие мимо водители заметили огонь, разгоревшийся недалеко от деревни Куровицы. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Пламя, уничтожающие большое поле с сухой травой, позднее ликвидировали сотрудники МЧС. В комментариях отметили, что очень злятся на возможных поджигателей, ведь весной в таких местах часто прячутся звери и птицы.

Ранее мы писали, что в результате пожара в Петербурге погибли два человека.

Видео: vk.com/spb_today