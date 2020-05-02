В результате пожара в Петербурге погибли два человека

Утренний пожар в Калининском районе затронул квартиру в девятиэтажном доме.

В седьмом часу утра субботы, 2 мая, в доме №15 на улице Ольги Форш произошел пожар. Как сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил двухкомнатную квартиру – в коридоре и комнате на площади в 15 квадратных метров загорелась обстановка.

На месте происшествия был найдено тело мужчины, второго передали медикам, которые позже констатировали и его смерть. Само возгорание было ликвидировано в 7:28 часов утра.

Ранее мы сообщали о том, что COVID-19 не стал помехой вечеринке автолюбителей у "Газпром Арены". Кадры с массового собрания в период самоизоляции были выложены в соцсетях.

Видео: Вероника Лукина / Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб / "ВКонтакте"