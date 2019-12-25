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Около деревни Горицы нашли пропавшую женщину
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Около деревни Горицы нашли пропавшую женщину

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Известно, что жительница Ленобласти ходила в лес без телефона.

В Волосовском районе прошли поисковые работы. Накануне, 2 июля, около деревни Горицы в лесном массиве потерялась женщина. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

На помощь женщине пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Жительницу Ленобласти удалось найти. Пострадавшую вывели из леса. Ее передали родственникам. Известно, что женщина ходила в лес без телефона. Подробности уточняются.

Уважаемые любители тихой охоты, призываем брать с собой заряженный мобильный телефон.

Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Ранее мы писали, что 2 июля утром в лесу Ленобласти заблудился пенсионер.

Фото: Pxhere

Теги: горицы, лес, поисковые работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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