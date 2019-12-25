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Утром в лесу Ленобласти заблудился пенсионер
Сегодня, 9:24
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Утром в лесу Ленобласти заблудился пенсионер

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Мужчину удалось быстро найти. Спасатели помогли пожилому человеку вернуться домой.

Сегодня утром, 2 июля, в лесном массиве Гатчинского района прошли поисковые работы. Около СНТ "Прометей" заблудился пожилой мужчина. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

В поисках принимали участие спасатели из отряда города Тосно и добровольцы Экстремума. Мужчину удалось быстро найти. Пенсионера вывели из леса. Его передали родственникам.

Ранее мы писали,  что в лесу около озера Вуокса потерялся мужчина.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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