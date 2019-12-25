Утром в лесу Ленобласти заблудился пенсионер

Мужчину удалось быстро найти. Спасатели помогли пожилому человеку вернуться домой.

Сегодня утром, 2 июля, в лесном массиве Гатчинского района прошли поисковые работы. Около СНТ "Прометей" заблудился пожилой мужчина. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

В поисках принимали участие спасатели из отряда города Тосно и добровольцы Экстремума. Мужчину удалось быстро найти. Пенсионера вывели из леса. Его передали родственникам.

Ранее мы писали, что в лесу около озера Вуокса потерялся мужчина.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО