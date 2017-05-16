В лесу около озера Вуокса потерялся мужчина

Житель Ленобласти заблудился в лесном массиве в районе железнодорожной станции Синево.

В Приозерском районе Ленобласти накануне вечером 29 июня прошли поисковые работы. В аварийно-спасательную службу поступила информация о том, что мужчина не вернулся с озера Вуокса в районе железнодорожной станции Синево. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Накануне, 30 июня, спасатели отряда из Приозерска и добровольцы "Экстремума" обнаружили потерявшегося жителя Ленинградской области. Пострадавшего эвакуировали из леса. Мужчина отказался от помощи медиков.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО