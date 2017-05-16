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В лесу около озера Вуокса потерялся мужчина
Сегодня, 10:49
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В лесу около озера Вуокса потерялся мужчина

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Житель Ленобласти заблудился в лесном массиве в районе железнодорожной станции Синево.

В Приозерском районе Ленобласти накануне вечером 29 июня прошли поисковые работы. В аварийно-спасательную службу поступила информация о том, что мужчина не вернулся с озера Вуокса в районе железнодорожной станции Синево. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

Накануне, 30 июня, спасатели отряда из Приозерска и добровольцы "Экстремума" обнаружили потерявшегося жителя Ленинградской области.  Пострадавшего эвакуировали из леса. Мужчина отказался от помощи медиков.

Ранее мы писали, что огромного дикого кабана заметили у парка Песчанка во Всеволожске.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: вуокса, ленобласть, мужчина потерялся в лесу, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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