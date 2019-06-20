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В Волосовском районе Ленобласти в лесу потерялась пенсионерка
Сегодня, 18:00
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В Волосовском районе Ленобласти в лесу потерялась пенсионерка

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Спасатели нашли пожилую женщину и вывели з чащи.

Накануне, 28 октября, в лесу Волосовского района Ленобласти пропала пенсионерка. Женщина ушла в лесной массив около деревни Терпилицы и не вернулась. Родные пожилой жительницы региона обратились за помощью к  спасателям поисково-спасательного отряда г. Тосно. Об этом сообщили в tg-канале организации. 

Спасатели обнаружили пострадавшую, вывели и передали родственникам. Сейчас пенсионерка находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти рыбаки потерялись в камышах озера.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО 

Теги: аварийно-спасательная служба ло, потерялась в лесу, терпилицы, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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