В Волосовском районе Ленобласти в лесу потерялась пенсионерка

Спасатели нашли пожилую женщину и вывели з чащи.

Накануне, 28 октября, в лесу Волосовского района Ленобласти пропала пенсионерка. Женщина ушла в лесной массив около деревни Терпилицы и не вернулась. Родные пожилой жительницы региона обратились за помощью к спасателям поисково-спасательного отряда г. Тосно. Об этом сообщили в tg-канале организации.

Спасатели обнаружили пострадавшую, вывели и передали родственникам. Сейчас пенсионерка находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО