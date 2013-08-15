В Ленобласти рыбаки потерялись в камышах озера

СПасатели доставили найденных жителей региона на берег Ладожского озера.

В пятницу, 28 октября, двое мужчин заблудились в камышах возле деревни Назия в Ленобласти. Рыбакам пришли на помощь спасатели. Они доставили найденных жителей региона на берег Ладожского озера. Об этом сообщили в в Telegram-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

28 октября спасателям поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург поступила информация, что двое мужчин на лодке заблудились в камышовой поросли на акватории Ладожского озера в районе деревни Назия. Аварийно-спасательная служба ЛО

Сейчас пострадавшие чувствуют себя хорошо. Они уже находятся дома со своими близкими.

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО