Около Стачек Nissan Sunny врезался в два автомобиля

Очевидцы сообщают, что водителя и хозяев поврежденных транспортных средств на месте нет.

В субботу, 25 апреля, машина марки Nissan Sunny врезалась в два других автомобиля недалеко от проспекта Стачек. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы сообщают, что водителя и хозяев поврежденных транспортных средств на месте нет. На данный момент сотрудники ГИБДД помогают грузить автомобиль виновника случившегося на эвакуатор.

Ранее мы писали, что в Петербурге гонщик врезался в столб, пытаясь уйти от полиции.

Фото: vk.com/spb_today