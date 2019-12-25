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В Петербурге гонщик врезался в столб, пытаясь уйти от полиции
Сегодня, 9:31
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Arinablinova

В Петербурге гонщик врезался в столб, пытаясь уйти от полиции

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Мужчину задержали.

В субботу утром, 25 апреля,  жители Кировского района Северной столицы стали свидетелям напряженной погони и ее "неудачного завершения". Пытаясь скрыться от полицейских, неизвестный врезался в столб при повороте с проспекта Народного Ополчения. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Свидетели случившегося утверждают, вскоре после задержания "неудавшегося гонщика" на место прибыл эвакуатор.

Ранее мы писали, что две иномарки столкнулись на Серебристом бульваре.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: врезался в столб, дтп, погоня, полиция, столб
Категории: Лента новостей,

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