В Петербурге гонщик врезался в столб, пытаясь уйти от полиции

В субботу утром, 25 апреля, жители Кировского района Северной столицы стали свидетелям напряженной погони и ее "неудачного завершения". Пытаясь скрыться от полицейских, неизвестный врезался в столб при повороте с проспекта Народного Ополчения. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Свидетели случившегося утверждают, вскоре после задержания "неудавшегося гонщика" на место прибыл эвакуатор.
Ранее мы писали, что две иномарки столкнулись на Серебристом бульваре.
Фото: vk.com/spb_today
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