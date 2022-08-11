Около Обводного канала снесут два здания под строительство ЖК

Объем инвестиций в проект составляет порядка 500 млн рублей.

У Обводного канала снесут два здания ради постройки нового восьмиэтажного жилого дома. Проект согласован с КГИОП.

Здание возведут на Заозерной улице, 1Б. Планируется и прилагаемая подземная стоянка для автомобилей. Кроме того, застройщик займется благоустройством территории.

Девелопером выступила ГК "Ойкумена". Так, ей принадлежит участок, равный 1955 "квадратам". "Деловой Петербург" пишет, что объем инвестиций в проект составляет порядка 500 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в особняке Сысоева на Васильевском острове создадут многофукнциональное пространство.

Фото: Piter.TV