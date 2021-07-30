В особняке Сысоева на Васильевском острове создадут многофукнциональное пространство

Здание принадлежит Павлу Альтову, сыну актёра и сатирика Семёна Альтова.

В Северной столице согласован проект приспособления особняка Сысоева: объект, расположенный на 9–й линии Васильевского острова, вместит в себя многофункциональное пространство. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Здание принадлежит Павлу Альтову, сыну актёра и сатирика Семёна Альтова. Площадь особняка составляет 1,8 тыс.кв.м. До прихода большевиков к власти там находился детский приют, а в СССР располагалось несколько учреждений. Объект был продан принадлежащей Павлу Альтову компании ООО "Сальдо" в 2021 году. По итогам первых 12-ти месяцев баланс компании увеличился более чем 150 млн рублей.

На 2023-ем Павел Альтов учредил компанию-преемника ООО "Сальдо" (ООО "Особняк С. Сысоева").

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Фото: Citywalls.ru