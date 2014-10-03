На месте бывшего мясокомбината «Самсон» у станции метро «Звездная» построят школу

Смольный подведет итоги конкурса на строительство школы на территории бывшего мясокомбината «Самсон», который находится возле станции метро «Звездная», 1 августа.

С 2015 года на месте бывшего мясокомбината "Самсон" ведется застройка. Теперь Смольный собирается подводить итоги тендера на строительство школы на этом месте. Об этом пишет Деловой Петербург.

Уже введено в строй 500 тысяч квадратных метров жилища, однако ни одной школы пока что нет. Новое учебное заведение должно будет вместить в себя 550 школьников. Сам объект сдадут летом 2025 года.

На данный момент стоимость контракта составляет 1,5 миллиарда рублей. В Петербурге уже проводили конкурсы на строительство школ на сумму более 8 миллиардов рублей. Речь идет о школах в Сестрорецке, Парголово, Петергофе и на Октябрьской набережной.

Ранее сообщалось, что набережную с искусственным прудом возведут в Кронштадте.

Фото: Piter.TV

