На месте бывшего мясокомбината «Самсон» у станции метро «Звездная» построят школу

С 2015 года на месте бывшего мясокомбината "Самсон" ведется застройка. Теперь Смольный собирается подводить итоги тендера на строительство школы на этом месте. Об этом пишет Деловой Петербург.
Уже введено в строй 500 тысяч квадратных метров жилища, однако ни одной школы пока что нет. Новое учебное заведение должно будет вместить в себя 550 школьников. Сам объект сдадут летом 2025 года.
На данный момент стоимость контракта составляет 1,5 миллиарда рублей. В Петербурге уже проводили конкурсы на строительство школ на сумму более 8 миллиардов рублей. Речь идет о школах в Сестрорецке, Парголово, Петергофе и на Октябрьской набережной.
Ранее сообщалось, что набережную с искусственным прудом возведут в Кронштадте.
Фото: Piter.TV
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