Набережную с искусственным прудом возведут в Кронштадте

Для объекта длиной 3 км уже выбран подрядчик.

В Кронштадте появится новая набережная с искусственным прудом и амфитеатром. Об этом сообщило издание spb.kp.ru, ссылаясь на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Протяжённость объекта составит почти 3 км. Набережная будет проходить по участку от Морского портового комплекса на "Острове фортов" до сквера "Инчхон". Она будет состоять из Музейной, Парковой, Городской и Природной зон. Помимо них, на объекте также предусмотрена велодорожка 3,6 м в ширину и спуски к воде.

Уже определён подрядчик строительства – им станет ООО "Орион Плюс". Мероприятия завершат к 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что к 2024 году в Стрельне появится новая рекреационная зона.

Фото: пресс-служба КРТИ