К 2024 году в Стрельне появится новая рекреационная зона

Благоустройство будет осуществляться южнее Санкт-Петербургского шоссе по Заводской улице.

До сентября 2024 года в Стрельне благоустроят новую рекреационную зелёную зону. Работы, которые пройдут у местного ледового дворца, согласованы с ГАТИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В качестве заказчика проекта выступила районная администрация. Благоустройство будет осуществляться южнее Санкт-Петербургского шоссе по Заводской улице. В зоне отдыха появятся пешеходные дорожки и газон.

Добавим, что мероприятия пройдут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе начались работы по благоустройству сквера на Пискаревском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга