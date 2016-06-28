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В Красногвардейском районе начались работы по благоустройству сквера на Пискаревском проспекте
Сегодня, 20:22
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В Красногвардейском районе начались работы по благоустройству сквера на Пискаревском проспекте

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Планируется благоустройство зеленой зоны на пересечении проспектов Металлистов и Пискаревского.

В пятницу, 30 июня, в ГАТИ сообщили о намерениях благоустроить сквер перед Спортивной школой №2 на Пискаревском проспекте. 

Планируется благоустройство зеленой зоны на пересечении проспектов Металлистов и Пискаревского. Специалисты выполнят прокладку пешеходных коммуникаций, посадку деревьев и кустарников и установят комплексное освещение, уличную мебель, детские площадки. 

Работы выполнятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" до 30 апреля 2024 года.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти открыли три общественных пространства на открытом воздухе. 

Фото: Телеграм / Красногвардейский район

Теги: благоустройство, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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