В Красногвардейском районе начались работы по благоустройству сквера на Пискаревском проспекте

В пятницу, 30 июня, в ГАТИ сообщили о намерениях благоустроить сквер перед Спортивной школой №2 на Пискаревском проспекте.
Планируется благоустройство зеленой зоны на пересечении проспектов Металлистов и Пискаревского. Специалисты выполнят прокладку пешеходных коммуникаций, посадку деревьев и кустарников и установят комплексное освещение, уличную мебель, детские площадки.
Работы выполнятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" до 30 апреля 2024 года.
Ранее на Piter.TV: в Ленобласти открыли три общественных пространства на открытом воздухе.
Фото: Телеграм / Красногвардейский район
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