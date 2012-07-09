В Ленобласти открыли 3 общественных пространства на открытом воздухе

В Ленобласти открыли сразу 3 общественных пространства на открытом воздухе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Так, в Пудости теперь можно посетить сквер детского творчества с разнообразными зонами, украшенными деревьями и цветами. Также дети могут заняться на территории спортом и рисованием
Жители Раздолья радуются новой аллее со смотровой площадкой, где найдется место любителям спокойного и активным пользователям соцсетей, которые могут устроить фотосессию в специальной зоне.
Наклннц, в Рабитицах обустроена прогулочная зона с прогулочными тропинками, велодорожками, скейтпарком, детской площадкой и тренажерами.
Фото: Правительство Ленобласти
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