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Около 90% петербургских студентов перешли на дистанционное обучение
Сегодня, 22:00
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Около 90% петербургских студентов перешли на дистанционное обучение

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Вузы адаптируются к новым условиям.

Большинство петербургских вузов перешло на дистанционную форму обучения. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Высшие учебные заведения начали переходить в формат "онлайн" с 16 марта. Для студентов из Китая он был введен еще в конце января. 

Александр Беглов отметил, что в целом наша система высшего образования успешно адаптируется к работе в новых условиях. 

Некоторые университеты запустили курсы обучения в Интернет еще задолго до пандемии. 

Всего в Петербурге 73 государственных и частных вузов, в них обучается более 340 тыс. студентов. Более 31 тыс. из них — иностранцы. 

Молодых людей также привлекают к волонтерской деятельности, которая направлена на помощь пожилым людям во время распространения коронавируса. 

Также на дистанционное обучение временно перейдут школьники. 

Фото: pixabay.com 

Теги: вузы, дистанционное обучение, университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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