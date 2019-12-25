Около 90% петербургских студентов перешли на дистанционное обучение

Вузы адаптируются к новым условиям.

Большинство петербургских вузов перешло на дистанционную форму обучения. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Высшие учебные заведения начали переходить в формат "онлайн" с 16 марта. Для студентов из Китая он был введен еще в конце января.

Александр Беглов отметил, что в целом наша система высшего образования успешно адаптируется к работе в новых условиях.

Некоторые университеты запустили курсы обучения в Интернет еще задолго до пандемии.

Всего в Петербурге 73 государственных и частных вузов, в них обучается более 340 тыс. студентов. Более 31 тыс. из них — иностранцы.

Молодых людей также привлекают к волонтерской деятельности, которая направлена на помощь пожилым людям во время распространения коронавируса.

Также на дистанционное обучение временно перейдут школьники.

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