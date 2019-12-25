Напомним, что, согласно указу президента, медики, пострадавшие от коронавируса на работе, получат страховые выплаты.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что в Петербурге около 900 заболевших COVID-19 медиков могут не получить обещанные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Как оказалось, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовцов сообщил точное количество медиков, которые заболели коронавирусом в Петербурге. По данным экспертов, около 900 петербургских врачей заразились коронавирусом не в рабочее время, а это значит, что они не получат выплаты.

Согласно данным на 26 мая, в Северной столице 2750 медиков больны COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что Комздрав Петербурга рассказал о девяти новых жертвах коронавируса.

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