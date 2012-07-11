  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Около 900 петербургских школьников покинули учебные заведения из-за "атак" лжеминеров
Сегодня, 20:40
127
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Около 900 петербургских школьников покинули учебные заведения из-за "атак" лжеминеров

0 0

Стражи порядка осмотрели все объекты, но ничего опасного они не нашли.

В Петербурге правоохранителям пришлось в период ПМЭФ проверить 70 зданий из-за "атак" лжеминеров. По информации Piter.tv, сотрудники Росгвардии посетили восемь школ, 17 медицинских учреждений, более 40 районных судов и выставку. 

Стражи порядка осмотрели все объекты, но ничего опасного они не нашли. Кроме того, пришлось эвакуировать 896 школьников из учебных заведений. 

На данный момент полицейские разыскивают злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: хакеры попытались сорвать ПМЭФ-2022.

Фото: Piter.tv

Теги: лжеминеры, мвд, пмэф, полиция, попытка сорвать пмэф, школы петербурга, эвакуация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии