Татьяна Голикова рассказала статистику по выпущенным вакцинам в РФ.

Около 7,7 млн россиян полностью прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом коллегам на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновница заметила, что более 12 млн человек по стране получили первый компонент препарата для профилактики инфекции.

В соответствии с законодательством мы осуществляем эту процедуру в установленном порядке и предъявляем достаточно высокие требования к контролю за иммунобиологическими лекарственными препаратами. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница рассказала, что российский производитель создал 28 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. Из них 17,4 млн были выпущены в гражданский оборот. Больше всего создано комплектов "Спутник V", так как выпуск данного препарата начался раньше остальных.

Голикова: многие регионы не следуют рекомендациям по снятию ограничений из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Совет Федерации