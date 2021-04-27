  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:53
141
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Около 7,7 млн россиян полностью прошли вакцинацию

0 0

Татьяна Голикова рассказала статистику по выпущенным вакцинам в РФ.

Около 7,7 млн россиян полностью прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом коллегам на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновница заметила, что более 12 млн человек по стране получили первый компонент препарата для профилактики инфекции.

В соответствии с законодательством мы осуществляем эту процедуру в установленном порядке и предъявляем достаточно высокие требования к контролю за иммунобиологическими лекарственными препаратами.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница рассказала, что российский производитель создал 28 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. Из них 17,4 млн были выпущены в гражданский оборот. Больше всего создано комплектов "Спутник V", так как выпуск данного препарата начался раньше остальных. 

Голикова: многие регионы не следуют рекомендациям по снятию ограничений из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: массовая вакцинация, татьяна голикова
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии