Голикова: многие регионы не следуют рекомендациям по снятию ограничений из-за коронавируса

Вице-премьер РФ рассказала о постепенном снятии ограничений в субъектах РФ.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что многие регионы не следуют рекомендациям по снятию ограничений из-за коронавируса. Такое заявление чиновница сделала на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. По мнению специалиста, такая проблема может сказаться на росте новых зараженных среди пожилого населения.

В 20 регионах снят запрет на ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет - через две недели подъем заболеваемости в этой категории и подъем госпитализации в этой категории. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о поэтапном снятии ограничений после локдауна в прошлом году. Документ основан на рекомендациях главных санитарных врачей по регионам. Голикова заметила, что в некоторых субъектах РФ не заключены контракты на поставку медицинских препаратов от коронавируса для бесплатного лечения инфицированного населения. Другие регионы - имеют низкий процент исполнения. Речь идет о таких субъектах РФ как Ингушетия, Дагестан, Забайкалье.

Голикова: "Новых ограничений на майские праздники не будет".

Видео: YouTube / Совет Федерации